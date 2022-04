Pantaleo Corvino, storico dirigente italiano oggi al Lecce, ha parlato dell'algoritmo per la valutazione dei giocatori legato all'inchiesta sulle plusvalenze. Ecco le dichiarazioni a Tuttosport: "Fagioli è un giocatore di potenzialità, non ancora trasformatasi in qualità. Ha dimostrato di valere, in una squadra da vertice in B. Vale dai 5 ai 10 milioni, cifra che può salire se la potenzialità diventa qualità. Traorè lo avevo preso per 11 milioni, poi la Fiorentina cambiò proprietà e non se ne fece nulla. Lui ha già qualità, anche se è giovane, vale dai 20 ai 30 millioni. Il prezzo di Rodrygo può farlo solo il Real, se ne ha voglia... Per me oggi non è valutabile. L’algoritmo per valutare un giocatore? È una eresia, gli occhi vedono e capiscono le potenzialità di un giocatore, l’algoritmo pensa e non vede".