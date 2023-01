Dopo la sentenza della Corte d'Appello FIGC, la Juventus ha già comunicato che farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che potrà o mantenere la decisione presa o annullare tutto ma non entrerà nel merito della sentenza. Come riporta, la Juventus spera di poter ribaltare tutto attraverso un vizio formale. Il club infatti ritiene che il procuratore, Giuseppe Chiné non abbia rispettato i tempi per la richiesta di revocazione che poi ha portato alla sentenza (30 giorni da quando si hanno a disposizione i nuovi atti).