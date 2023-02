Il professore di Economia aziendale Fabrizio, di cui ieri abbiamo riportato le riflessioni sulle motivazioni della sentenza contro laper il caso, ha parlato ai microfoni de Il Corriere di Torino: "Sono arrabbiato per quel che sta succedendo, naturalmente, ma sono infastidito da numerosi commenti tecnici a senso unico. Ho sentito dare per scontato che i bilancinon sono veritieri: eppure, i processi, quelli veri, devono ancora essere celebrati. La condanna non deriva dai bilanci che non sarebbero veritieri. I giudici qualificano sleale il comportamento della società, che si propone di fare plusvalenze, nascondendo che certe operazioni siano permute. Come tutte le società, Juventus aveva il dovere di aumentare i ricavi e l’unica leva erano le plusvalenze. Lecito. Un accordo per gonfiare le valutazioni? Va provato. E non esiste una regola per stimare il valore di un giocatore".