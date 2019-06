La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma ha permesso alla Juventus di realizzare un'importante plusvalenza prima della fine dell'esercizio finanziario. Nonostante questo, tuttavia, Joao Cancelo potrebbe comunque lasciare il club bianconero in estate nel caso in cui arrivi un'offerta importante, da almeno 60 milioni di euro. Fino ad oggi, il City non è arrivato a tale cifra. Anzi, gli inglesi hanno cercato di imporre Danilo nella trattativa, richiesta respinta dalla Juventus. Il concetto però non cambia: nonostante la partenza di Spinazzola, per Cancelo si aspettano offerte importanti.