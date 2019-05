La Juventus è pronta ad un'altra plusvalenza. Il nuovo tesoretto dei campioni d'Italia arriverà grazie a Riccardo Orsolini, protagonista di una seconda parte di stagione straordinaria con la maglia del Bologna. Come riporta Sportmediaset, l'esterno d'attacco verrà riscattato dal Bologna per 14 milioni di euro, ma i bianconeri potranno riacquistarlo per 20 milioni, tornando in possesso di un giovane talento pronto ad essere messo sul mercato per per una cifra intorno ai 30 milioni. Anche Paratici applaude la crescita di Orsolini: arma letale di Mihajlovic al Bologna, plusvalenza per la Juve.