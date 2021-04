Il Lione è molto soddisfatto delle prestazioni di Mattia De Sciglio, e vorrebbe prenderlo a titolo definitivo dalla Juventus. I due club stanno trattando il prezzo per la permanenza del giocatore in Francia: il club francese non vorrebbe mettere sul piatto più di 3 milioni, che per i bianconeri corrisponde al minimo indisponibile per evitare di registrare una minusvalenza a bilancio. I contatti continuano e si potrebbe presto arrivare a una decisione definitiva.