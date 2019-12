"Play Station on realtà?" si chiedeva giorni fa Miralem Pjanic riproponendo su Instagram il primo gol segnato dalla Juve a Leverkusen. Parte tutto dal tunnel di De Sciglio, poi filtrante dello stessoLa stessa dinamica del gol segnato ancora una volta da Ronaldo nella sconfitta di Roma contro la Lazio.E oggi, nel primo match della storia giocato dalla Juve su PES 2020, i bianconeri hanno segnato un gol del tutto simile: filtrante di Cuadrado per Cristiano Ronaldo che una volta in area la passa dentro per Douglas Costa che segna a porta vuota. Una gol fotocopia rispetto a quello della Juve di Sarri anche se in versione on-line, una rete così ha fatto saltare più di un'amicizia...@lorebetto