Fucking hell, Primark made a crossover of Juventus 96 shirt (kappa x Sony) with Playstation... el mundo se va al carajo pic.twitter.com/FeZb5XbfLd — Jaime Benx (@JaimeBenx) August 31, 2019

PlayStation e Juventus, che combo incredibile, soprattutto per i più giovani tifosi. Ecco che in Inghilterra s'intravede una nuova partnership? Chissà. Per ora, si tratta semplicemente di un 'crossover', e cioè un miscuglio di colori, idee e situazioni che riporta in auge la maglia della Juventus del 1996, sponsorizzata oggi come allora da Kappa. Dove la potete trovare? In tutti i Primark sparsi per l'Europa: da Londra a Madrid, non vi resta che approfittare di questo tocco vintage.