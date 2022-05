UFFICIALE | Terminati i sorteggi per la prima fase playoff nazionale @LegaProOfficial!



L'#Under23 affronterà il Renate.



L'andata si giocherà domenica 8 maggio ad Alessandria. #JuveRenate — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) May 5, 2022

Qualche istante fa, a Firenze sono andati di scena i sorteggi per i playoff di Lega Pro, con la Juventus che dovrà vedersela contro il Renate. Ricordiamo che i bianconeri non sono testa di serie e in caso di parità verrà eliminata, vista l'assenza dei supplementari. Ecco perchè sarà imperativo vincere, con Madama che giocherà la prima delle due gare tra le mura amiche.