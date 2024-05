I playoff di Serie C 2023/2024 stanno per entrare nel vivo. Dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale, conclusosi ieri sera con le gare di ritorno, ecco il sorteggio per definire le fasi successive. In questa fase entrano in scena le tre seconde classificate, vale a dire Padova, Torres e Avellino, teste di serie nel sorteggio, che si aggiungono alle qualificate del turno precedente, ovvero Vicenza, Catania, Juventus Next Gen, Carrarese (altra testa di serie) e Benevento.Gare di andata e ritorno in programma martedì 21 e sabato 25 maggio con le teste di serie che disputeranno la prima gara in trasferta e la seconda tra le mura amiche, davanti al proprio pubblico.Juventus Next Gen-CarrareseCatania-AvellinoBenevento-TorresVicenza-PadovaCatania/Avellino - Vicenza/PadovaJuventus Next Gen/Carrarese - Benevento/TorresCatania/Avellino/Vicenza/Padova - Juventus Next Gen/Carrarese/Benevento/Torres