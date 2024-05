Juve Next Gen qualificata, i sorteggi e chi può affrontare

Playoff Serie C, le squadre qualificate

Quando ci sono i sorteggi e chi può affrontare la Juve Next Gen

La Juventus Next Gen non si ferma; i ragazzi di Massimo Brambilla hanno superato la Casertana grazie a l successo per 3-1 fuori casa. I bianconeri accedono quindi al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.Il secondo turno nazionale dei playoff si giocherà sempre con la formula di andata e ritorno. Le partite sono in programma martedì 21 maggio e sabato 25 maggio.Le squadre che erano già qualificate per questa fase sono il Padova, la Torres e l'Avellino. Oltre alla Juventus Next Gen, si sono qualificate questa sera la Carrarese, il Benevento e il Catania.Il sorteggio sarà effettuato il 19 maggio. La Juve Next Gen può affrontare una tra Padova, Torres, Avellino e Catania.