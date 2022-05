La Juventus Under 23 ha superato il primo turno dei playoff di Serie C oggi contro il Piacenza. Ora accede al secondo turno che si giocherà mercoledì 4 maggio. Questi gli accoppiamenti ufficiali del secondo turno:

GIRONE A

Triestina-Pro Patria

Pro Vercelli-Juventus U23



GIRONE B

Virtus Entella-Olbia

Pescara-Gubbio



GIRONE C

Avellino-Foggia

Monopoli-Virtus Francavilla