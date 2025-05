Playoff Serie C, Crotone-Juventus Next Gen LIVE: le formazioni ufficiali

Getty Images



Crotone-Juventus Next Gen LIVE



Le formazioni ufficiali

Crotone e Juventus, ci siamo! Ecco il secondo turno dei playoff, con i bianconeri impegnati allo Scida, in un match che ha un solo risultato per la Juve, che anche con un pareggio non passerebbe alla fase nazionale. Squadre in campo dalle 20.A partire dalle 20, squadre in campo.: D'Alterio; Giron, Cargnelutti, Di Pasquale, Gomez, Vitale, Di Stefano, Gallo, Guerini, Ricci, Tumminello. A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Oviszach, Stronati, Murano, Armini, Cantisani, Barberis, Groppelli, Cocetta, Rispoli, Schirò, Silva, Vilardi. Allenatore: Longo.

: Daffara; Turicchia, Scaglia F., Gil Puche; Comenencia, Macca, Faticanti, Cudrig, Pietrelli; Guerra, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Turco, Villa, Deme, Papadopoulos, Quattrocchi, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.