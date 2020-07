Per una Juve che si avvicina passo dopo passo allo scudetto, ce n'è un'altra pronta a scrivere la storia.. Un'opportunità per mettersi in mostra da parte dei gioiellini bianconeri, che dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C stanno continuando a stupire e stasera vogliono superare un altro step nella corsa verso la promozione.