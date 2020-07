La Juventus Under 23 scende in campo allo stadio dei Marmi di Carrara per i quarti di finale playoff di Serie C. I bianconeri devono fare a meno dello squalificato Nicolò Fagioli così come il tecnico bianconero Fabio Pecchia, entrambi espulsi nel turno precedente contro il Padova. L'Under ha a disposizione un solo risultato: la vittoria nei 90 minuti, un pari qualificherebbe i toscani in virtù del miglior piazzamento nella regular season. La squadra di Silvio Baldini è arrivata seconda nel girone A, lo stesso della Juventus. Servirà un'impresa ma la Juve Under 23 sa come farne. Dalla vittoria in casa del Monza alla Coppa Italia di Serie C alzata al cielo lo scorso mese. Calcio d'inizio alle 20.30



Segui gli aggiornamenti LIVE



FORMAZIONI UFFICIALI





Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Wesley, Alcibiade, Dragusin, Frabotta; Peeters, Toure; Zanimacchia, Rafia, Portanova; Marchi. A disp. Nocchi, Siano, Brunori, Mulè, Marques, Di Pardo, Beruatto, Vrioni, Parodi, Delli Carri, Minelli, Ahamada. All. Pecchia.



Carrarese: in aggiornamento.