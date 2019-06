Il momento di assegnare l'ultimo posto per la Serie A 2019/2020 è arrivato e ha fatto felice i tifosi del Verona: dopo la promozione nella massima serie di Brescia e Lecce e le contemporanee retrocessioni nella serie cadetta di Chievo, Frosinone ed Empoli, questa sera alle 21,15 (match spostato di mezz'ora rispetto all'orario iniziale per il passaggio nella zona del Giro d'Italia di ciclismo) presso lo Stadio Bentegodi di Verona è andato in scena il ritorno della finale dei playoff di Serie B tra i padroni di casa dell'Hellas guidati da Alfredo Aglietti e la sorpresa Cittadella di Roberto Venturato, terminato 3-0 grazie alle reti di Zaccagni, Di Carmine col tacco e Laribi, dopo che all'andata la squadra patavina era uscita vittoriosa per 2-0 giovedì sera nell'andata dello Stadio Tombolato, grazie alla doppietta di Davide Diaw.