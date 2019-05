Su il sipario: alle 21 il primo atto della finale playoff di Serie B. E il derby veneto va al Cittadella, che vince 2-0 davanti a un Tombolato da tutto esaurito per la prima volta nella sua storia. Man of the match contro il Verona è Davide Diaw, il trequartista arrivato a gennaio dall'Entella che prima apre il match di testa, poi lo chiude con un destro dalla distanza a porta sguarnita.