Come verrà assegnato lo scudetto 2019/20? Tre i modi ufficiali dati dalla FIGC, ma ancora tutti da valutare, comunicati ieri così: "Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B".



Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha commentato: "Playoff e playout? Sono passato da quegli uffici, non è così semplice istituire questo cambiamento. Io credo che, aldilà dell'eccezionalità del momento, ci siano un paio di articoli delle norme interne nel regolamento FIGC che non permettono il cambio di format della Serie A. Quindi questo è quello più complicato, ma se le propone il Presidente (Gravina) probabilmente c'è qualcosa di particolare riguardo all'eccezionalità. Spero che li facciano, nel caso".