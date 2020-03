Tra le proposte della Figc per la conclusione del campionato e l’assegnazione dello Scudetto c’è anche quella dei playoff. Ecco spuntare un curioso retroscena su questa opzione. Il Corriere dello Sport riporta come questa soluzione sia da tempo gradita al presidente della federazione Gravina, che a maggio 2019, l’aveva proposta in un forum organizzato dal giornale: “Idea da libro di fantascienza. Per esempio, dopo la prima fase, ci dovranno essere dieci squadre ai playoff e dieci ai playout, dunque un secondo campionato. Perché il calcio non ha un profilo imprenditoriale diverso dagli altri. Come ogni attività di interesse economico ha bisogno di un progetto che attiri, che abbia la propria identità”.