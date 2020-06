Il 10 luglio è una data fondamentale per il (nuovo) calcio italiano. Da cerchiare in rosso sul calendario, perché rappresenta un passaggio importante: QUI tutto quello che c'è da sapere), senza l'assegnazione dello scudetto , che per la Juve rappresenterebbe una beffa dopo l'annullamento della Serie A femminile che ha tolto alle ragazze della Guarino la possibilità di festeggiare il tricolore (+9 sulla Fiorentina).