Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini aveva richiesto lo stop del campionato di Serie A con una giornata di anticipo per poter preparare al meglio i playoff Mondiali. Questo non gli è stato concesso, così stando a quanto riporta il Corriere dello Sport Manchi avrebbe una nuova strategia: aprirà in anticipo il centro sportivo di Coverciano organizzando l’arrivo dei convocati in tre tappe seguendo il calendario di anticipi e posticipi. In questo modo venerdì notte arriveranno i reduci di Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino, sabato sarà il turno dei giocatori scesi in campo in Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina e Cagliari-Milan. Domenica, invece, sarà la volta dei restanti calciatori, inclusi quelli della Juve. In questo modo, Mancini potrà cominciare la preparazione della Nazionale già dal sabato.