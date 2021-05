Mercoledì prossimo la Juventus Under 23 affronterà la Pro Vercelli in una delicatissima sfida valida per il secondo turno playoff di Serie C. Una partita nella quale i bianconeri di mister Zauli avranno l'obbligo di vincere, dato il peggior piazzamento in classifica rispetto agli avversari conseguito nel Girone A.