La Serie A verso la ripartenza anche se, ancora, restano da decidere date e modalità della ripresa. Come scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna "il Consiglio (privo del dimissionario Campoccia dopo il caso Pozzo-Udinese) dovrebbe dare un’indicazione su cui poi si esprimerà l’Assemblea successiva alla riunione del 28. L’idea playoff-playout, sgradita alla maggioranza, è relegata a ipotesi remota. E da decidere, eventualmente, prima della ripartenza stessa: per le società non sarebbe ammissibile un cambio in corsa".