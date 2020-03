Your browser does not support iframes.

Martedì di fuoco per le sorti del calcio europeo, con la Uefa che si riunirà in conference call per decidere le sorti del prossimo Euro 2020. O meglio, Euro 2021, se si dovesse concretizzare davvero la più calda delle ipotesi, quella del rinvio. Così, Il Corriere dello Sport, titola "Arrivederci Tokyo" premettendo anche l'effetto a catena dello spostamento delle Olimpiadi giapponesi, oltre al già citato campionato europeo di calcio. "Paly-off? No grazie" è invece il titolo scelto da Tuttosport, che pone l'accento invece sulle questioni interne alla Serie A, con la Lega che si è esposta per tutelare le future decisioni sul calcio italiano. "Oggi si gioca la Champions League" titola invece dalla spagna Marca, a dimostrazione di come ormai, il coronavirus, non sia più un problema solo italiano.