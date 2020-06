Oggi si decide il futuro del campionato di Serie A...nel caso in cui venisse fermato di nuovo. Come scrive Il Corriere della sera, questa mattina "dopo il Comitato di presidenza, riunione tra la Figc e le componenti. Gravina confermerà la volontà di abbandonare i playoff se il campionato di A riuscirà a ripartire. Sarà affrontato il tema dell’algoritmo per cristallizzare la classifica. La Lega farà la sua proposta: per ogni squadra media punti da moltiplicare alle partite che mancano". Gravina quindi ha cambiato idea. Se il campionato si ferma di nuovo niente play-off, subito algoritmo.