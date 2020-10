Notte da incorniciare per Olivier Giroud. Non solo perché la sua Francia ha superato in scioltezza l’ucraina 7-1, ma soprattutto per il suo traguardo personale. Come riporta Opta, grazie alla doppietta siglata questa sera l’attaccante del Chelsea ha raggiunto l’ex bianconero Michel Platini a quota 42 gol con la Nazionale francese. Secondo posto per lui, perché al primo resiste ancora lo score di Thierry Henry (51), anche lui ex Juventus.