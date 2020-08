Il 18 agosto non è una data banale per la storia della Juventus. Non tanto per i trofei vinti in questa data (Supercoppa Italiana a parte) ma perché in questa data, in anni diversi, hanno esordito tre grandi protagonisti in bianconero. Michel Platini visse il suo battesimo juventino mercoledì 18 agosto 1982, in un pareggio per 1-1 in Coppa Italia contro il Catania. Carlitos Tevez esordì domenica 18 agosto 2013 nella Supercoppa alzata al cielo di Roma contro la Lazio, segnando anche il definitivo 4-0. Cristiano Ronaldo ha debuttato con la Juve sabato 18 agosto 2018 nella prima di campionato vinta 3-2 contro il Chievo.