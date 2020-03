"Al nostro amico Gianni, un grande abbraccio a lui, tutto quello che è stato. Un grande personaggio, un grande giornalista, un grande amico. Non è uno Château Pétrus, non è un Rothschild, ma si beve in onore di un grande grande giornalista". Queste, le parole di Michel Platini, che si rivolge al giornalista Tony Damascelli. Il messaggio è stato pubblicato in un video dal sito di Repubblica.