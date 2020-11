Da un numero dietro all'altro, l'ex juventino Michel Platini ricorda Diego Armando Maradona: "Calciatore immenso. Non posso dire che siamo stati amici durante la nostra carriera, ma neanche nemici. Io l'ho sempre rispettato, capendo le sue origini e la voglia di riscatto. Eravamo uniti dal grande amore per questo sport. Purtroppo non è mai stato aiutato davvero, sia in Argentina che a Napoli hanno preferito idolatrarlo anziché stargli vicino e allontanarlo da alcuni errori".