Nella giornata di giovedì 26 marzo è mancato l'ex ct della Francia che vinse l’Europeo nel 1984, Michel Hidalgo. Ha parlato di lui l'ex stella della Juventus Michel Platini, al giornale L’Equipe. Ecco le sue parole: "È stato un creatore di emozioni. Assieme a Georges Boulogne e Fernand Sastre ha ricostruito il calcio francese facendolo uscire dall’angolo in cui era finito e permettendogli di brillare fino a oggi. Voleva che giocassimo bene, che ci divertissimo e costruiva la squadra sulle nostre qualità e personalità. Fu lui a inventare il famoso quadrato magico non sentendosela di rimettere in panchina Tigana una volta che io mi ristabilii da un infortunio. E così decise di tenere in campo tutti e quattro".