Platini può tornare alla Juventus? Gli scenari dopo l'assoluzione nel caso FIFA

La piena assoluzione per quanto riguarda il caso FIFA - dopo dieci anni di calvario - ha rappresentato la fine di un bruttissimo incubo per, ex numero 10 nonché indimenticata e indimenticabile stella della Juventus. Senza dubbio uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi ad aver indossato la maglia bianconera.Una sentenza che ha definitivamente 'riabilitato' l'ex fuoriclasse francese, il quale ha visto dissolversi negli ultimi anni la possibilità di proseguire una brillante carriera a livello istituzionale nel calcio, rallentata invece da un'infinita battaglia legale poi conclusasi con la proverbiale luce in fondo al tunnel.

Platini può tornare alla Juventus?

Dal cuore del popolo juventini, Le Roi non è mai uscito. E dopo la conclusione positiva della sua vicenda giudiziaria sono tanti - se non tutti - i sostenitori a tinte bianconere che sognano il suo ritorno alla Juventus. Realtà? Suggestione? Sicuramente uno scenario intrigante che se mai si verificasse porterebbe in dote quella massiccia dose di juventinità che il popolo zebrato brama ormai da parecchio tempo.Inutile girarci intorno. Il sogno dei tifosi della Juventus è quello di rivedere Michel Platini in bianconero per aprire un nuovo ciclo di vittorie con 'Le Roi' a ricoprire un ruolo di rilievo all'interno della dirigenza a tinte bianconere. Uno scenario che scalda il cuore del popolo juventino ma che - come riferisce Tuttosport - ad oggi non è altro che una pura e semplice suggestione.Dopo aver chiuso l'iter giudiziario che l'ha visto coinvolto, infatti, Platini - ad oggi - sembra non avere alcuna intenzione di rientrare nel mondo del calcio e, soprattutto, l'ex stella francese non ha mai ricevuto una chiamata o una proposta diretta da parte della Juventus per fare l'ingresso in pompa magna nei quadri dirigenziali.L'amarezza per una vicenda che l'ha forzatamente tenuto lontano dal mondo del calcio per dieci anni rappresenta una ferita ancora piuttosto fresca, difficilmente sanabile. E le parole dello stesso Platini, dopo la sentenza, avevano lasciato trasparire segni indelebili che difficilmente potranno essere cancellati. In altre parole, tra Platini e il mondo del calcio è stato scavato un solco, difficilmente colmabile, nonostante l'amore mai assopito nei confronti della Juventus e la grande amicizia sia con John Elkann che con Andrea Agnelli. Ma oggi, pensare a Platini di nuovo alla Juventus è solo una dolce e romantica suggestione.