Platini può tornare alla Juventus?

La Juventus del futuro è ancora tutta da costruire. Igor Tudor, appena insediatosi sulla panchina bianconera, guiderà la squadra fino al termine della stagione, ma il suo futuro resta incerto. Da giugno, infatti, la società valuterà diversi profili per la panchina, tra cui Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli, Roberto Mancini e il grande sogno Antonio Conte. Parallelamente, anche la dirigenza potrebbe subire cambiamenti significativi.Dopo l’uscita di scena di Andrea Agnelli e l’inchiesta Prisma, John Elkann aveva scelto un assetto più tecnico e amministrativo, affidando la gestione della società al presidente Gianluca Ferrero e all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, con un focus primario sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, il lavoro di Cristiano Giuntoli ha sollevato alcuni dubbi e ora prende sempre più quota l’ipotesi di affiancare alla dirigenza un uomo di sport.

Tra le figure valutate per un ingresso nel management ci sono grandi ex bianconeri. Giorgio Chiellini è già tornato in società, mentre Alessandro Del Piero attende da tempo una chiamata. Ma il nome più sorprendente emerso di recente è quello di Michel Platini.L’ex presidente dell’UEFA, assolto definitivamente dalle accuse legate al FIFA Gate, potrebbe rientrare nel mondo del calcio dopo un lungo periodo lontano dalle scene. Platini era tra i favoriti dell’Avvocato Agnelli, e un suo ritorno con un ruolo di prestigio – magari da presidente – potrebbe rappresentare un’ipotesi affascinante per la nuova Juventus. Al momento, però, si tratta solo di suggestioni.