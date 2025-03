Platini presidente della Juventus? Parla Boniek

Le parole dia Il Messaggero:"Sono soddisfatto per questo epilogo. Sono stato sempre suo amico, anche nei momenti più difficili e sono stato sempre convinto che lui non abbia fatto niente per essere giudicato come è stato fatto. La sua candidatura a capo della FIFA non piaceva a un certo gruppo che ha cominciato a tirare fuori delle accuse e documenti che non avevano alcun valore. Hanno alzato un polverone, gli hanno rovinato la vita calcistica e da dirigente di altissimo livello. Sono stati 10 anni di sofferenza e adesso è stato assolto a formula piena. Non so se questo gli potrà dare una grande soddisfazione. È un personaggio grandissimo, uno dei migliori giocatori degli anni ’80 e grande dirigente.

Non credo abbia voglia di fare qualcosa. Il tempo è passato, lui sta bene come sta adesso. Ha questa soddisfazione personale, finalmente si è tolto da dosso tutto il fango che gli hanno buttato. Ogni tanto lo sente e ho capito che non ha gran voglia di tornare. Penso che rimarrà solo la soddisfazione con la consapevolezza che gli hanno rubato la scena. I tifosi lo vogliono presidente onorario della Juventus? Non credo che lo ripagherebbe di quello che ha passato".