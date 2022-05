Al Corriere dello Sport, Michel Platini ha parlato così della Juventus: "Il giudizio sulla stagione? Beh, la Juve è stata molto simpatica a lasciar vincere gli altri dopo dieci anni di dominio, secondo me ha fatto bene a tirarsi fuori. È segno di grande intelligenza, c'è il rischio che le persone si annoino a guardare il campionato se vince sempre la stessa. Mi dispiace che Dybala vada via, ma la Juve è grande e tornerà a vincere presto. Fidatevi. Ritorno nel calcio? Mai. A ritornare nel calcio non ci penso, ho dato quello che potevo dare e ho ricevuto in cambio poco. Sono deluso, non tornerò".