Michel Platini racconta la Juve dei francesi e del primo colpo... Adrien Rabiot. L'ex numero 10, alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Rabiot è molto più di un buon giocatore. Non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista. Uno di rendimento che si annoia a stare davanti alla difesa e va sempre in profondità a cercare il gol. Peccato per il Psg".



MATUIDI - "Bravo, ma dipende da Sarri".



RISULTATISTI E GIOCHISTI - "Ma lei pensa che Ronaldo sia venuto alla Juve per fare spettacolo? E Chiellini? Sono tutti “risultatisti”, poi c’è modo e modo di vincere. La Juve dà spettacolo. Ai miei tempi davamo spettacolo vincendo".



ALLEGRI - "Non so se l’hanno mandato via o se fosse arrivato il momento. In fondo gli allenatori sono sempre futuri ex, gente di passaggio, se si escludono Ferguson e pochi altri".



POGBA - "Non so se tornerà, era andato via".



JUVE E FRANCIA - "Trezeguet è il vero centravanti, se non fa gol non gioca, se segna è il migliore. Rossi partecipava di più, David era punta-punta. Henry era giovane e forse non adatto all’Italia: all’epoca i campionati erano diversi, oggi l’Ajax somiglia al Barcellona che ricorda il City... Thuram era difensore vero. Zidane l’ho fatto prendere io alla Juve dicendo all’Avvocato che c’era uno fortissimo. Dopo quattro mesi mi fa: “Michel, sei sicuro?”. E io: “Aspetti...”. Come era stato per me. La Juve ha preso i top".



CHAMPIONS - "L’anno scorso mi sembrava quello giusto. Però le coppe sono un azzardo, sbagli dieci minuti ed è finita. Per il campionato invece sono sicurissimo. Se parlo con Andrea Agnelli? Sì. Sta facendo bene, non gli dico niente: sa cosa fare".



IL FERMO - "Ma sì, parliamo di Juve. Non sono mica in arresto come ha scritto qualcuno. Guardi che non sono venuti a casa a prendermi, mi avevano convocato un mese prima. Tanto che alla vigilia ero andato a dormire a Parigi. Una volta a Nanterre, ho scoperto di essere “en garde à vue” per non parlare con altri testimoni: una cosa francese un po’ così. E poi sono tornato a casa. Forse qualcuno ha esagerato...".