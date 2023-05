Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Michelha parlato anche della possibilità di un ritorno in bianconero come. Ecco il suo commento: "Lanon mi ha mai offerto un ruolo da dirigente, tornare qui dopo trent'anni non avrebbe avuto senso. Di quel mondo non ci sarebbe stato più nessuno, le storie d'amore non si rivivono due volte".