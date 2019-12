Al Messaggero l'ex presidente della Uefa Michel Platini racconta la Serie A: "Quest'anno non potete lamentarvi, finalmente un campionato aperto, la Juve non è più padrona assoluta, l'Inter è competitiva e soprattutto c'è il ritorno di Lazio e Roma. Da quello che vedo in tv, spettacolo gradevole, anche le belle imprese dell'Atalanta. Quello italiano è un calcio fatto di passione, parlo dal punto di vista sportivo, le beghe politiche non mi appassionano. Mi dispiace però vedere qualche stadio semivuoto".



LA LAZIO - Le Roi elogia Inzaghi e il suo gioco: "Lo sappiamo tutti, il calcio non fa sconti, è il destino dei tecnici. Fonseca lo conosco meno, ma mi sembra stia dando equilibrio e sicurezza alla Roma, un mix di giovani e meno giovani; Inzaghi riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi e la Lazio è divertente da vedere, non rinuncia mai a giocare e tiene ritmi alti, con 4 passaggi è già dall'altra parte del campo. Lo ha dimostrato anche a Riad".