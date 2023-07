Le parole di Michela Tg di Rai 1:"Quello che ha fatto la famiglia Agnelli a Torino e in Italia è stato qualcosa di eccezionale, che non si ritrova più. Il Pallone d'Oro? Lui mi ha detto 'ma questo è tutto d'oro?' e io, in un modo molto scherzoso, e un po' francese, ho risposto 'ma avvocato se fosse stato tutto d'oro mica lo avrei regalato. La Juve di oggi? Questo è un momento un po' più complicato, ma ritorneranno i bei tempi".