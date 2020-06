Michel Platini non le manda a dire. L'ex stella della Juventus, che ieri ha compiuto 65 anni spara a zero sul presidente della FIFA Gianni Infantino chiamato “califfo al posto del califfo”, in un'intervista al quotidiano Le Monde. “I principali campionati europei hanno ripreso – continua Platini - solo per i soldi e i diritti tv. Ci sono state tante chiacchiere in Francia, ma dal momento in cui il governo ha deciso di vietare il calcio per ragioni sanitarie, tante chiacchiere sono inutili. La decisione va rispettata, di questo virus si sa poco. Il confinamento ci ha dimostrato che quel che conta è la vita, non una partita di calcio. I cambiamenti non deriveranno dal Covid-19, ma dall'evoluzione degli interessi. Il sistema calcio sarà sempre più forte. Salary Cup? Se un club guadagna soldi non capisco perché dovrebbe contenere gli stipendi”.