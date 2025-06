Platini e Shevchenko pensano a una mozione di sfiducia verso Ceferin: la situazione e cosa può succedere

ANP/AFP via Getty Images

La situazione

Come riporta il quotidiano greco Superplus, Michel Platini, dopo l'assoluzione sul caso FIFA, sarebbe in prima linea, al fianco del presidente della federcalcio ucraina Andrij Shevchenko, per trovare un’alternativa ad Aleksander Ceferin come presidente della UEFA.L'ex numero 10 della Juventus e l'ex attaccante del Milan sono già al lavoro con Takis Baltakos, ex numero uno della federcalcio greca, che potrebbe essere il capofila di un movimento alternativo alla presidenza Ceferin che continua ininterrotta dal 2016 e nelle ultime due elezioni, 2019 e 2023, è stato rieletto dopo essere stato l’unico candidato.

Possibile mozione di sfiducia

Il mandato di Ceferin scadrà nel 2027, ma - come riferisce Calcio&Finanza, non è da escludere che si possa arrivare a una vera e propria mozione di sfiducia per far terminare la presidenza del dirigente sloveno prima della scadenza dell’attuale mandato. In tutto questo peserà certamente anche la posizione della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino, il quale sembrerebbe a sua volta ai ferri corti con l'attuale numero uno della FIFA. Per questo motivo un cambio ai vertici potrebbe essere visto di buon grado.