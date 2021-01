nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato in un passaggio il suo trasferimento alla Juve, inizialmente accostato all’Inter: "Non potevo vedere l’Inter come un nemico, è la prima italiana che mi ha voluto. 'Après la gare'? Una cag... che non ho smentito, ma non è andata così. Semplicemente ero infortunato e pensavano che fossi rotto. Così mi prese la Juve. E ho sfidato la Roma di Falcao e Cerezo, il Verona di Elkjaer e Tricella, il Napoli di Diego. Ma l’Inter aveva un bel rompiballe... Altobelli, accidenti, segnava tantissimo, e dovevo superarmi per essere capocannoniere. Spillo era proprio bravo".