224 presenze con la Juventus e 68 gol in campionato. Sono questi i numeri di Paulo Dybala con la maglia bianconera, proprio come quelli di Michel Platini, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della Joya, sempre più uomo simbolo e trascinatore della Juve: “Avvocato non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì... se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo Dybala. L’argentino è bravissimo in campo ed è un ragazzo dalla faccia pulita. Sembra proprio una bella persona”.



SULLE STATISTICHE – “Interessante. Le cifre sono una cosa, ma siamo diversi. Evito sempre i paragoni ma posso dire che è messo sicuramente meglio di me in una cosa: ha 40 anni di meno...”



SULLE SUE QUALITÀ - “Non che lo abbia visto tante volte, ma quando lo seguo mi piace, fa sempre belle cose. Dalla corsa, dal dribbling, dai movimenti, io sono Platini e lui è Sivorì, direi”



SUL RUOLO - “È più attaccante? Decisamente. È una punta, possono farlo giocare dove vogliono, gira a tutto campo, ma resta una punta. E segna anche abbastanza. Io ero un centrocampista che faceva tanti gol, un uomo squadra che trascinava. Più di lui. Non che non lo faccia, ma è un attaccante. Da quanto è alla Juve? È arrivato giovane ma sta crescendo”



SU RONALDO – “Ma Ronaldo è così e non può essere messo in discussione. Ci mancherebbe. È un grandissimo fuoriclasse che risolve le partite, che vince e gioca ad altissimo livello da tempo. Stanno bene assieme”



SULLA SUA QUASI PARTENZA ESTIVA – “Sono le leggi del mercato, lei le conosce meglio di me. Però se è rimasto è un bene: per la Juve e per lui. Ma non è Platini, è... maradonesco”.