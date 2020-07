Michel Platini, al Corriere della Sera, parla della 'sua' Juve.



DYBALA - "Se mi somiglia? Come stile ricorda Sivori, ma somiglia più a Maradona che a me. Non è che ha il talento di Maradona, per quello ha il suo ed è già tanto".



BUFFON - "Eh, questi portieri non vogliono mai smettere. No, scherzo, per firmare bisogna essere in due, alla Juve serviva. Zoff aveva 13 anni più di me, stava sempre con Scirea: erano le coscienze della squadra. Un giorno Trapattoni mi sostituì e mi arrabbiai. Venne Scirea: 'Michel, stai tranquillo qui sono tutti forti e vogliono giocare tutti'".



CONTE - "Il secondo è il primo degli ultimi? Non mi stupisce detto da Conte, vive solo attraverso le vittorie: incarna quel che è lui. Ma non sei il primo degli ultimi, sei secondo e basta: capisco ciò che vuol dire, non so se è una cosa giusta".



IL PROGETTO - "Lo sa Andrea Agnelli. La Juve è programmata per vincere. Le vittorie portano le vittorie, i soldi, i grandi giocatori: è un circolo. Sistema va rivista? Essendo juventino a me non dispiace molto, ho lottato tanto per arrivare in alto con loro. Certo per il calcio italiano sarebbe più interessante avere squadre che danno fastidio. Se invece si riferisce al fair play finanziario le dico che non è stato fatto per punire, ma per aiutare i club all’inizio. Poi quando vedi che l’Uefa chiede due anni di sospensione per il Manchester City capisci che è tutto diventato più difficile. Bisogna avere sempre una visione per aiutare i club, dove tutti possono giocare e vincere. Una squadra piccola oggi ha sempre meno possibilità, invece dovrebbe poter giocare per aspirare al massimo. La speranza di poter far qualcosa di buono nel calcio e nella vita è il motore, se non c’è non vai da nessuna parte".



CON LA FIFA - "Poco da dire, i processi con loro li ho persi, vediamo se vinco a livello di giustizia civile: ho 65 anni, spero non arrivi troppo tardi. 1.8 milioni da pagare? Metà li ho pagati in tasse al fisco svizzero. Ho lavorato e mi dovevano pagare: prima me li danno, adesso li rivogliono. Mi puniscono perché mi hanno pagato. Ma dai, è tutto uno scherzo, roba da ridere. La verità è che non mi volevano presidente della Fifa, questa è l’unica verità, il resto sono tutte balle. Pronto a rientrare? Non mi precludo nulla. Si sono dette tante cose, sono svincolato, vediamo".