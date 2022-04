Attraverso un comunicato ufficiale, Michel Platini annuncia la denuncia penale presso la procura di Parigi contro Gianni Infantino. L'accusa è di "traffico di influenze illecite" e la denuncia riguarda anche Marco Villiger, ex direttore dei servizi legali della Fifa, indicato come suo complice.



Platini chiede che, attraverso una rogatoria internazionale, vengano sentiti in Svizzera: Gianni Infantino (presidente Fifa), Marco Villiger (ex capo del dipartimento giuridico della Fifa), Ricardo Arnold (1° Procuratore della Corte dell'Alto Vallese), Olivier Thormann (ex Procuratore federale capo svizzero), André Marty (ex capo dell'informazione presso il Ministero pubblico della Confererazione), Michael Lauber (ex Procuratore generale svizzero).