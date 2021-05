Nel corso di una doppia intervista a Tuttosport e a L'Equipe, l'ex Le Roi della Juventus Michel Platini ha lanciato una frecciata al presidente bianconero Andrea Agnelli: "Il suo comportamento non mi ha sorpreso. E' sempre stata una persona che vuole valorizzare la Juve dal punto di vista economico, ma non si può fare tutto pensando solo ai soldi. Altrimenti bisogna sponsorizzare le reti delle porte e incollare pubblicità sui giornalisti in tribuna stampa. L’Avvocato diceva sempre che il calcio era dei tifosi e dei media. Io gli rispondevo che era anche dei giocatori, e lui: 'Questo è quello che pensi!'. Ma lui amava profondamente i giocatori".