Pomeriggio di golf, a Torino. Si apre quest'oggi la Vialli e Mauro Golf Cup: presenti tanti volti ex Juve, di livello incredibile. Pirlo e Platini su tutti, con quest'ultimo che si è fermato a parlare con i giornalisti che hanno assistito all'evento. Dalle domande sul Fair Play Finanziario 'da smontare' (subito rigettata al mittente da Le Roi), passando per Juve e Napoli e il nuovo calcio proposto dai bianconeri. Spazio anche al mercato: "Dybala è ancora al centro del progetto Juventus? Non lo so... non so dentro le questioni societarie, non posso rispondere", le parole di Platini. Ecco il video!