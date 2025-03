Platini assolto: 'Una persecuzione, mi hanno impedito di guidare la FIFA'

AFP/Getty Images

Di cosa era accusato Platini

"La persecuzione della FIFA e di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10 anni è completamente finita". Come si legge in una nota dell'ANSA, sono le prime parole dirilasciate a Bfm Tv poco dopo la sua assoluzione in appello nell'ambito delche lo vedeva accusato tra l'altro per frode. "La storia - ha aggiunto l'ex calciatore dellae n.1 dell'UEFA - è molto semplice: mi è stato impedito di diventare presidente della FIFA".Assolto insieme a lui anche: per entrambi, accusati di truffa, falso in documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei Mondiali di calcio in Russia e Qatar, a inizio marzo la Procura aveva chiesto 20 mesi con la condizionale. Quest'oggi una svolta importante, che ha messo la parola fine a una vicenda che ha impedito all'ex giocatore bianconero la scalata fino a diventare capo del calcio mondiale nel 2015, anno in cui sono partite le indagini.