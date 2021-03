Al Die Welt, Michel Platini ha parlato dell'inchiesta FIFA nei suoi confronti: "Lasciatemi prima pensare in pace, non c'è fretta. Se riterrò che possa essere un bene per il calcio e di poter essere utile, allora mi impegnerò pienamente. Sarebbe l'ultima volta. Altrimenti rimarrò a casa e continuerò il mio pensionamento. I Mondiali? I paesi arabi si sono già presentati dieci volte per ospitare i Mondiali. È importante per lo sviluppo del calcio ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come sarà. Mi aspetto un ottimo Mondiale, a 25 gradi, l'aria condizionata non servirà".