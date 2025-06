Platini a La Stampa: 'La Juventus mi ha reso grande, ho regalato uno dei miei Palloni d'Oro all'Avvocato'

L'intervista di Platini a La Stampa

, che domani compirà 70 anni, è stato intervistato sulle colonne de La Stampa dall'ex compagno di squadra alla. Di seguito ecco le parole dell'ex numero 10 che con la maglia bianconera ha vinto tre Palloni d'Oro."Mi mancano tantissimo. Li avrei voluti accanto per festeggiare insieme"."Mi ha voluto con forza ma io non sapevo chi fosse. L'ho scoperto pian piano ed è stato un grande uomo davvero. Gli ho regalato uno dei miei tre Palloni d'Oro perché era una delle poche cose che non poteva avere. Scherzi a parte, per gratitudine e riconoscenza: la Juventus mi ha reso grande, mi ha fatto conoscere nel mondo, giusto che lo donassi al capo".

"Boniperti era la Juventus e con Trapattoni in panchina componevano un binomio straordinario, importantissimo per il nostro club e per tutto il calcio"."Impossibile scegliere, sono stati cinque anni di grande bellezza. Più semplice, purtroppo, isolare il ricordo più brutto"."E' stata una pagina tragica per me, come per te, è complicatissimo parlarne. Mi fa stare malissimo pensare che alcuni tifosi venuti a vedermi non sono più tornati a casa".IL RITIRO - "Avevo solo 32 anni ma la benzina era finita. L'ho capito in una gara con la Sampdoria: ero in vantaggio di cinque metri e mi trovai cinque metri dietro".IL GOAL ANNULLATO A TOKYO - "Io sdraiato sul prato di Tokyo? Fu una reazione all'ingiustizia, mi annullarono un goal meraviglioso e ho capito che la vita è piena di ingiustizie. Ma è stato un attimo, sono subito ripartito perché bisognava vincere".L'ASSOLUZIONE NEL CASO FIFA - "Sono uscito pulito, ma hanno vinto lo stesso i miei nemici. Comunque, mi hanno rubato dieci anni. Nuovi incarichi? E' andata così, sto bene così".IL CALCIO MODERNO - "La legge Bosman ha ucciso la filosofia del pallone: oggi per vincere devi avere i soldi, basta vedere come è cambiata la storia di club come PSG e Manchester City".