Michel Plastino, direttore di Radio Sportiva, commenta le belle parole di Szczesny per il nostro paese (LEGGI QUI): "Sono le cose che fanno piacere dette da stranieri e servono per moderare i termini tra di noi. Nel frattempo c'è stata troppa politica. In relazione a chi doveva decidere, questo è un caso straordinario, prendere qualsiasi decisione non è facile.i canti sui balconi sono uno dei segnali positivi, sono felice delle parole del portiere juventino".